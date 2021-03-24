MSÜ yerler ne zaman belli olacak 2021? MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak?

MSÜ yerler ne zaman belli olacak sorusu adaylar tarafında takip ediliyor. MSÜ kısaltması ile anılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yüz binlerce adayın katılımı ile yapılacak. Peki, MSÜ yerleri ne zaman açıklanacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde geleceğin komutanları arasında yerini almak isteyen adaylar, sınava yönelik bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konuların başında 2021 MSÜ sınav yerleri ve giriş belgesi geliyor. MSÜ sınav yerleri ile adayların kendilerini ilgilendiren sınava hangi okulda gireceği belli olacak. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İşte, detaylar.

MSÜ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLACAK?

Adayların hangi merkezde sınav olacaklarını gösteren sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Kurum genellikle en geç sınava bir hafta kala sınav merkezlerini yayınlıyor.

MSÜ 2021 4 Nisan 2021 Pazar günü yapılacağı göz önüne alınırsa sınav yerlerinin 26 Mart-29 Mart tarihleri arasında açıklanacağı söylenebilir. Bu kapsamda ÖSYM'den gelecek açıklama sonrasında adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi merkezlerde sınava gireceklerini sorgulayabilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

2021 MSÜ sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.

MSÜ sınav giriş belgesinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Bu noktada, MSÜ sınav giriş belgesinin Mart ayının son haftasında erişime açılması öngörülüyor.

ÖSYM'den gelecek açıklama sonrasında adaylar AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak hangi merkezlerde sınava gireceklerini sorgulayabilecekler.