MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Haber Videosu: MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir