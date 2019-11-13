MSB: YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına gerekli karşılık verilmektedir

13.11.2019 19:55 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:56

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin taciz ve saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.