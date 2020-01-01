: MSB: Tel Abyad'da teröristlerin bombalı araç saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı

01.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 14:14

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, bombalı araç saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybederken 4 sivil de yaralandı.

KÖYE GİREMEYİNCE, KÖYÜN DIŞINDA PATLATMIŞLAR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Abyad'ın Saluk Atik köyünü hedef alan PKK/YPG'li teröristler, TSK yol kontrol noktası sayesinde köye giremeyince bombalı aracı köyün dışında patlattı. Saldırıda 2 masum sivil hayatını kaybetti, 4 sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı" ifadelerine yer verildi.

PAYLAŞIM İNGİLİZCE DE YAPILDI

Sosyal medya üzerinden patlamaya ilişkin detayları paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, aynı paylaşımı bir de İngilizce yaptı. Bakanlığın bu paylaşımının, PKK/YPG'li teröristlerin sivilleri hedef almasını, dünyada kamuoyu yaratma amaçlı olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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