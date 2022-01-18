MSB'nin Refakatçi Misafirhanesi hasta yakınlarının sıcak yuvası oluyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Keçiören'de hizmet veren Refakatçi Misafirhanesi, iç güvenlik yaralılarının aileleri başta olmak üzere vatandaşlara hizmet veriyor.

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde Keçiören'de hizmet veren Refakatçi Misafirhanesi, iç güvenlik yaralılarının aileleri başta olmak üzere vatandaşlara hizmet veriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 215 oda ile 424 yatak kapasitesine sahip refakatçi misafirhanesi, " Ankara'daki eviniz" anlayışıyla misafirlere hizmet veriyor.

Bu kapsamda misafirhanenin engelli misafirler için özel olarak hazırlanan 4 engelli odasının yanı sıra 96 kişilik yemek salonu, kapalı ve açık çocuk park alanı, kadın ve erkek kuaförü, öğrenciler için etüt salonu, dinlenme salonu, ütü salonu, çamaşırhane ve kantin gibi imkanlarıyla hasta yakınları 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanıyor.

Misafirhaneden, başta iç güvenlik yaralılarının aileleri olmak üzere, gaziler ve aileleri, kara, deniz, hava kuvvetleri komutanlıklarının, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının personeli, güvenlik korucuları ile aileleri, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu iç güvenlik yaralıları ile aileleri, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ankara dışından gelen hasta refakatçileri ve ikili anlaşmalarla ülkemize gelen yabancı misafirler yararlanabiliyor.