Son dakika! MSB'den güvenli bölge açıklaması: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Son dakika! MSB'den güvenli bölge açıklaması: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

MSB, güvenli bölge görüşmeleri için ABD heyetinin 4 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

2.08.2019 17:11
Son dakika! MSB'den güvenli bölge açıklaması: ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, ABD heyetinin güvenli bölge görüşmeleri için 4 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019'da Türkiye'ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek."

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