Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Akar'ın Bakar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti

01.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 19:52

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde Bahar Kalkanı Harekâtı'nı yönettiği anların fotoğrafları servis edildi.

"AKAR HAREKATI YERİNDE SEVK VE İDARE EDİYOR"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'nde bulunan Bakan Akar, 27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı'nı yerinde sevk ve idare etmeyi sürdürüyor' ifadeleri kullanıldı.