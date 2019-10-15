MSB: Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu

15.10.2019 07:44

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nda 7'inci günde etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 560 olduğunu kamuoyunun bilgisine sundu.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu." denildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü (9 Ekim) saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Operasyonun 4'üncü gününde de Resulayn şehir merkezi Suriye Milli Ordusu'nun denetimine geçmişti.