Motto ne demektir? Motto niçin kullanılır? TDK'ya göre anlamı nedir?
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Motto ne demektir? Motto niçin kullanılır? TDK'ya göre anlamı nedir?

30.10.2020 09:44 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:47
Motto ne demektir? Motto niçin kullanılır? TDK'ya göre anlamı nedir?

Son yıllarda çoğu insan tarafından günlük olarak kullanılan motto kelimesi kullanıcılar tarafından sık sık araştırılmaktadır. Peki motto kelimesi ne demektir? Niçin kullanılmaktadır? TDK anlamı nedir?

Motto kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Uzun yıllar boyunca kullanılan motto kelimesi günlük hayatımızın yanı sıra sosyal medyada da kullandığımız bir kelimedir. Türk Dil Kurumu'na göre birçok anlam içeren bu kelime slogan anlamınada kullanılmaktadır. Peki TDK'ya göre ne demektir? Mooto ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde....

MOTTO NE DEMEK? TDK'YA GÖRE ANLAMI NEDİR?

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir kelime olan motto kelimesi İtalyancadan dilimize geçmiştir. TDK'ya göre anlamı 'özdeyiş, slogan'dır. Genel olarak belli bir düşünce biçimine sahip olmamız da bir mottomuz olduğu anlamına gelmektedir. Herhangi bir hayat görüşü veye düşünce biçimimiz bizim hayata karşı mottomuzu belirler. Yani hayata karşı mottomuz bizim hayat felsefemizdir.

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