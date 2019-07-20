Motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan sürücü hayatını kaybetti.
Hacıahmetli Mahallesi'nde Mert Yıldız'ın (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mert Yıldız'ın öldüğünü belirledi.
Yıldız'ın cesedi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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