Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
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23 Nisan, Konak, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Haber

Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi

İzmir'de bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, olaya bölgeden geçen polis müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.

25.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:41
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi

İzmir'in Konak ilçesinde 23 Nisan günü Basmane semtinde bulunan bir iş yeri önünde meydana gelen olayda, başını kapüşonla kapatan bir şahıs, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle etrafın sakin olmasını da fırsat bilerek, iş yeri önündeki motosiklete binip çalıştırmak istedi.

ÇALIŞAN FARK ETTİ

Motosikleti çalıştırmayı başaramayınca ayaklarıyla iterek götürmek isteyen hırsız, sesleri duyup dışarıya çıkan işyeri çalışanı tarafından fark edildi.

Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi

HIRSIZ DAYAK YERKEN KUTLAMADAN GELEN POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızın peşinden koşup onu yakalayan iş yeri çalışanı Ç.K., hırsıza meydan dayağı attı. Bu sırada 23 Nisan kutlamalarından dönen polis ekibi, tesadüfen olayı görüp müdahale etti. Darp edilen hırsızı Ç.K.'nin elinden kurtaran polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı.

Olaydan geriye ise Ç.K.'nin motosiklet hırsızına attığı meydan dayağının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kaldı.

Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi

Kaynak: İHA

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