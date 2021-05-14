Motosikletçiler kan bağışına destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Motosikletçiler kan bağışına destek verdi

Motosikletçiler kan bağışına destek verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kızılay, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği ile iş birliği yaptı.

Kızılay, Türkiye Motosiklet Platformu ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Fatih Camii'nde bulunan Kızılay çadırına, motosikletçiler akın etti. Kan bağışında bulunan motosikletçileri gören bazı vatandaşlarda kan vermek için sıraya girdi.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi süreci gönüllü kan bağışını ülkemizde de olumsuz etkiledi. Kan bağışının artması için motosikletçiler seferber oldu. Türkiye Motosiklet Platformu(TMP) ve Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği(MAKUD) ile Kızılay iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında Fatih Camisi'nde bulunan Kızılay çadırına, motosikletçiler akın etti. Kan bağışında bulunan motosikletçileri gören bazı vatandaşlarda kan vermek için sıraya girdi. Bağışa destek vermek için Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan da Kızılay çadırını ziyaret etti.

"Motorcular olarak kan ihtiyacına destek olmak istedik"

Kan bağışı için gelen talepten memnun olan Türkiye Motorsiklet Platformu(TMP) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, "Pandemi yasakları döneminde kan ihtiyacı oldukça artış gösterdi. Bunu biraz destek olabilmek için TMP olarak, MAKUD ile birlikte bir organizasyon yaptık. Motorcu arkadaşlarımızla birlikte burada Fatih Camii'nde kurulan Kızılay çadırına geldik. Şu anda gelen arkadaşların taleplerini bile karşılamayacak kadar çok, bu bizi çok mutlu etti. Çok fazla bağış almış olduk. Katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Motorcular olarak kan ihtiyacına bir destek olmak istedik" dedi.

"Bir ünite kan, üç can"

Motorsiklet camiasından yaklaşık 200 kişinin Kızılay çadırında olduğunu belirten Motosikletli Arama Kurtarma Destek Derneği Başkan Erkan Çekiç, "Kızılay, Türkiye Motorsiklet Platformu Ekibi olarak burada kan bağışı için toplandık. Tüm katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bir ünite kan, üç can demek. Tüm Türkiye'yi, insanlığı kan vermeye davet ediyorum. Dernek üyeleri olarak toplam 110 kişi civarındayız. Motorsiklet camiası olarak da burada şu an 150-200 tane arkadaşımız bulunmakta" diye konuştu.

Fatih Camisi'ndeki Kızılay çadırında düzenlenen kan bağışı etkinliğine Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı. - İSTANBUL

Motosikletçiler kan bağışına destek verdi
Motosikletçiler kan bağışına destek verdi
Motosikletçiler kan bağışına destek verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber: Nemrut Krater Gölü yakınlarındaki ayılarla ilgili uyarı
Son dakika haber: Nemrut Krater Gölü yakınlarındaki ayılarla ilgili uyarı
EŞİNİN FALÇATALI SALDIRISINA UĞRAYAN HANNA: KORKMUYORUM YAŞAMAK İSTİYORUM
EŞİNİN FALÇATALI SALDIRISINA UĞRAYAN HANNA: KORKMUYORUM YAŞAMAK İSTİYORUM
Erdoğan: '(İsrail'in saldırıları) Türkiye olarak BM bünyesinde başlatılacak her girişime aktif destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve...
Erdoğan: "(İsrail'in saldırıları) Türkiye olarak BM bünyesinde başlatılacak her girişime aktif destek vermeye, barış için sorumluluk üstlenmeye ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Abdullah Gül Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Hadise Beren Saat Cansu Dere Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Motosikletçiler kan bağışına destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 17:16:52. #1.16#

title