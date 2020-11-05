Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada
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Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada

05.11.2020 14:00 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:05
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Cahit Tanyol Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Mustafa B. yönetimindeki 27 VD 351 plakalı otomobil, Hastane Caddesinden gelen Ömer Faruk A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada, motosikleti ile otomobilin altında kalan Ömer Faruk A. yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilin altından çıkarılan Ömer Faruk A., ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif yaralanan Ömer Faruk A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada
Motosiklet sürücüsünün otomobilin altında kaldığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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