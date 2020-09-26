Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerinbey Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Keser (43) idaresindeki motosiklete otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ersin Keser 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı