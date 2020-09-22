Motosiklet devrildi: 2 yaralı
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Motosiklet devrildi: 2 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Ümit T. ile yanındaki arkadaşı Hüseyin D. yaralandı.

Motosiklet devrildi: 2 yaralı
22.09.2020 03:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 03:57

ADANA'da kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü Ümit T. ile yanındaki arkadaşı Hüseyin D. yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Ümit T. yönetimindeki 01 ZH 787 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Motosikletin devrilmesinin ardından yola savrulan ve yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra başını refüj bordürüne çarpan sürücü Ümit T. ağır, yanındaki arkadaşı Hüseyin D. ise hafif şekilde yaralandı. İki yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden yaralılardan Ümit T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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