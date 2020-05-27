Motorola Razr Teknik Özellikleri Sızdırıldı! Merak Edilen Detaylar
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Motorola Razr Teknik Özellikleri Sızdırıldı! Merak Edilen Detaylar

Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen Motorola Razr teknik özelikler sonunda sızmaya başladı.

Motorola Razr Teknik Özellikleri Sızdırıldı! Merak Edilen Detaylar
27.05.2020 05:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 05:50

Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen Motorola Razr teknik özelikler sonunda sızmaya başladı. Daha şimdiden bu cihazın birçok kullanıcının isteğini karşılamakta zorlanacağını söyleyebiliriz. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Katlanabilir akıllı telefon teknolojisi akıl almaz boyutlara ulaşmaya başlıyor. İlk olarak Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X ile başlayan süreç, ilerleyen dönemlerde çok daha farklı boyutlarda şekillendi. Özellikle de Motorola rekabete çok farklı bir renk kattı. Ancak firmanın yeni modeli hayal kırıklığı yaratabilir.

Yeni Motorola Razr beklendiği gibi değil

Büyük yatırımların yapıldığı Motorola Razr, pahalı olması beklenen cihazlar arasında yer alıyordu. Ancak çok ilginç bir şekilde firma kendi ürünlerine pek zam yapmadı. Şimdilerde Samsung da dahil olmak üzere bazı kuruluşlar bu markaya katlanabilir ekran veya benzeri modeller satmaya çalışıyor.

Dikey olarak katlanabilen akıllı telefon modeli ile birlikte dikkat çekmeyi başaran bu model, donanım özellikleri bakımından sınıfta kaldı. Örneğin yonga seti orta segment için daha uygun bir model ve RAM ile batarya özellikleri hiç üst segmenti andırmıyor.

Motorola, sadece şu anda değil aynı zamanda ilerleyen dönemlerde de katlanabilir ekranlarda fark yaratmak istiyor. 2.845 mAh batarya ve 8 GB RAM özellikleri ne yazık ki fark yaratmak için yeterli değil. Bu nedenle birinci modelin hemen ardından gelen 2. nesil için daha iyi bir donanım düşünülebilir. Sizce katlanabilir akıllı telefonlarda Motorola fark yaratabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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