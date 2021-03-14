Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı

14.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:17
Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı

SAMSUN'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Canik ilçesinde odun kestiği sırada kontrolünü yitirdiği motorlu testerenin boynunu kesmesi sonucu ağır yaralanan Barış Keskin (22) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğlen saatlerinde ilçenin Hasköy Mahallesi Özcan Sokak üzerinde meydana geldi. Barış Keskin, odun kestiği sırada elindeki motorlu testerenin kontrolünü yitirdi. Testerenin bir anda boynunu kesmesiyle kanlar içinde yere yığılan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Keskin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Motorlu testerenin boynunu kestiği genç, kurtarılamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 18:18:37. #1.16#
title