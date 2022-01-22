Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün en beğenilen şarkılarından birisi Kar oldu. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Motive - Kar şarkı sözleri! 'Kâr' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...

Motive Kârşarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 20 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 40 bin izlenme ve 2 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...

MOTİVE - KÂR SÖZLERİ

[Nakarat Kısmı]

Ağlasa kim ağlar arkamızdan?

İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr

Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar

Carlama yetmiyo'sa az dozlar

Ağlasa kim ağlar arkamızdan?

İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr

Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar

Carlama yetmiyo'sa az dozlar

[Kısım 1]

Kargo pants ve karbon, ey

Sinir var bi' kamyon, ey

Az'cık dur bi', hold on

Kızım, puanım tam on

Coca no, Cola; kullanmıyorum, sağ olun

Anne, baba yetiştirmiş shawty seni sağlam

Shaolin gibi kestim seni yamakasi jargon

Kalan paramı kargola, ben çıkmamışken daha yola

Yüzükler fazla shabba rings (Shabba rings)

[Nakarat Kısmı]

Ağlasa kim ağlar arkamızdan?

İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr

Boynuma bi' bak, bra'm; kar dolu, kar

Carlama yetmiyo'sa az dozlar

Ağlasa kim ağlar arkamızdan?

İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr

Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar

Carlama yetmiyo'sa az dozlar

[Kısım 2]

Merso ve bisiklet

Konuş hadi spiker

Charts'ları zorlamadım, şartları zorluyorum, recap

Sağım solum drill hep

Ağır ağır sürdüm, ağır siklet

Çiğner gibi ciklet, ciklet

Kick vurur, kick vurur

Saklamayın boşa beni (Uh)

Şimdi bıraksam dahi sürtük geri koşar gelir (Uh)

Milyon dolar cümle, sence beni kaça verir? (Uh)

Söylesem fiyatı muhasebecin kaçıverir (Eh)

[Nakarat Kısmı]

Ağlasa kim ağlar arkamızdan?

İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr

Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar

Carlama yetmiyo'sa az dozlar

Ağlasa kim ağlar arkamızdan?

İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr

Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar

Carlama yetmiyo'sa az dozlar

Ağlasa kim ağlar arkamızdan?

İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr

Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar

Carlama yetmiyo'sa az dozlar

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