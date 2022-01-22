Motive - Kar şarkı sözleri! 'Kâr' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Motive'nin yeni albümü çıktı! Albümün en beğenilen şarkılarından birisi Kar oldu. Kısa sürede yüksek izlenme ve beğeni sayısına ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Motive - Kar şarkı sözleri! 'Kâr' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! İşte detaylar...
Motive Kârşarkısının tüm sözleri haberimizde... Şarkı 20 Ocak 2022 tarihinde çıkmıştır. Youtube'da kısa sürede 40 bin izlenme ve 2 bin beğeni almıştır. Şarkı sözleri sizlerle...
MOTİVE - KÂR SÖZLERİ
[Nakarat Kısmı]
Ağlasa kim ağlar arkamızdan?
İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr
Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar
Carlama yetmiyo'sa az dozlar
Ağlasa kim ağlar arkamızdan?
İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr
Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar
Carlama yetmiyo'sa az dozlar
[Kısım 1]
Kargo pants ve karbon, ey
Sinir var bi' kamyon, ey
Az'cık dur bi', hold on
Kızım, puanım tam on
Coca no, Cola; kullanmıyorum, sağ olun
Anne, baba yetiştirmiş shawty seni sağlam
Shaolin gibi kestim seni yamakasi jargon
Kalan paramı kargola, ben çıkmamışken daha yola
Yüzükler fazla shabba rings (Shabba rings)
[Nakarat Kısmı]
Ağlasa kim ağlar arkamızdan?
İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr
Boynuma bi' bak, bra'm; kar dolu, kar
Carlama yetmiyo'sa az dozlar
Ağlasa kim ağlar arkamızdan?
İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr
Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar
Carlama yetmiyo'sa az dozlar
[Kısım 2]
Merso ve bisiklet
Konuş hadi spiker
Charts'ları zorlamadım, şartları zorluyorum, recap
Sağım solum drill hep
Ağır ağır sürdüm, ağır siklet
Çiğner gibi ciklet, ciklet
Kick vurur, kick vurur
Saklamayın boşa beni (Uh)
Şimdi bıraksam dahi sürtük geri koşar gelir (Uh)
Milyon dolar cümle, sence beni kaça verir? (Uh)
Söylesem fiyatı muhasebecin kaçıverir (Eh)
[Nakarat Kısmı]
Ağlasa kim ağlar arkamızdan?
İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr
Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar
Carlama yetmiyo'sa az dozlar
Ağlasa kim ağlar arkamızdan?
İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr
Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar
Carlama yetmiyo'sa az dozlar
Ağlasa kim ağlar arkamızdan?
İşletmemiz sağlam; kâr dolu, kâr
Boynuma bi' bak bra'm; kar dolu, kar
Carlama yetmiyo'sa az dozlar