Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed kaç yaşında, nereli? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray takımına transfer haberleriyle merak edilmeye başlanan, Mısır Milli Takım oyuncusu Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed kaç yaşında, nereli? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

Sarı kırmızılılar, 23 yaşındaki genç futbolcu için Zamalek ile anlaşma sağlandı. Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed kaç yaşında, nereli? Mostafa Mohamed hangi takımlarda oynadı?

MOSTAFA MOHAMED KİMDİR?

28 Kasım 1997 doğumlu, 1.85 boyundaki başarılı futbolcu, Santrfor mevkisinde forma giymektedir. Galatasaray'ın yoğun ilgi gösterdiği başarılı isim haberler ile en çok aratılan isimler arasında yer aldı.

MOSTAFA MOHAMED HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mostafa Mohamed, kariyerine Mısır'ın Zamalek takımında başladı. Sırasıyla El Dakhlia SC, Tanta SC, Tala'ea El Gaish takımlarında forma giydi