Mor Yıllar Filmi

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The Color Purple, 1930’larda Güney Amerika’da yaşayan Celie ve diğer Afro-Amerikalı kadınların ırkçılığa karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu ediyor. Yıllar boyunca birçok erkekten zulüm gördükten sonra kendisini yeniden keşfetmeye çalışan Celie’nin hayatına odaklanılan film, Alice Walker’ın Pulitzer ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanıyor.

Yönetmen: Blitz Bazawule

Senaryo: Marcus Gardley, Marsha Norman, Alice Walker

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Color Purple

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 20.12.2023

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Kaynak: InterSinema.com