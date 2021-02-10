Mor Yıllar Filmi
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Mor Yıllar Filmi

10.02.2021 09:54 | Son Güncelleme: 10.02.2021 09:57
Mor Yıllar Filmi

Mor Yıllar filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Mor Yıllar filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

The Color Purple, 1930’larda Güney Amerika’da yaşayan Celie ve diğer Afro-Amerikalı kadınların ırkçılığa karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu ediyor. Yıllar boyunca birçok erkekten zulüm gördükten sonra kendisini yeniden keşfetmeye çalışan Celie’nin hayatına odaklanılan film, Alice Walker’ın Pulitzer ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanıyor.

Yönetmen: Blitz Bazawule

Senaryo: Marcus Gardley, Marsha Norman, Alice Walker

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Color Purple

Yapımcı Firma: Warner Bros.

Yapım Yılı: 2023

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 20.12.2023

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Kaynak: InterSinema.com

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