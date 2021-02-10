Mor Yıllar Filmi
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The Color Purple, 1930’larda Güney Amerika’da yaşayan Celie ve diğer Afro-Amerikalı kadınların ırkçılığa karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu ediyor. Yıllar boyunca birçok erkekten zulüm gördükten sonra kendisini yeniden keşfetmeye çalışan Celie’nin hayatına odaklanılan film, Alice Walker’ın Pulitzer ödüllü romanından beyaz perdeye uyarlanıyor.
Yönetmen: Blitz Bazawule
Senaryo: Marcus Gardley, Marsha Norman, Alice Walker
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Color Purple
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2023
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 20.12.2023
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Kaynak: InterSinema.com