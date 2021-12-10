Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri nelerdir? Mor ve Ötesi Forsa şarkısı ve sözleri
Mor ve Ötesi'nin yeni şarkısı "Forsa" sevenleri tarafından oldukça büyük ilgi gördü. Her döneme, şarkıları ile damga vuran Mor ve Ötesi grubu,aynı zamanda yılların bestecisidir. Zamanın eskitemediği grup Mor ve Ötesi "Forsa" adlı şarkısını çıkardı. Peki, Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri nelerdir?
Mor ve Ötesi "Forsa" isimli şarkısı 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren Youtube'da yayınlanan şarkı sevenleri tarafından yoğun ilgi ile dinlenmektedir. "Forsa" şarkısının söz ve müziği aynı zamanda gruba aittir. Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri nelerdir? Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri nasıl? Bundan dolayı grubun sevenleri şarkıya eşlik ederek ve ezberlemek isteyenler için Mor ve Ötesi Forsa şarkı sözleri haberimizin detaylardadır…
MOR VE ÖTESİ "FORSA" ŞARKI SÖZLERİ
Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri:
Ters yönden gelen
Bıçkın başkanım
Ağlamazsan bir çift sözüm var
Hep sen istedin
Ben de dinledim
Artık benim de zamanım var
Gitmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Belki hiçbir şey
Böyle zor olmazdı
Biraz daha mutlu olsaydın
Ters yönden gelen
Bitkin başkanım
Şimdi benim de zamanlarım
Gitmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Ölmedim işte
Yenilmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı
Biraz daha mutlu olsaydın
Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı
Biraz daha mutlu olsaydın
Gitmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Ölmedim işte
Delirmedim de
Anlatan benim
Seni ve her şeyi
Seni ve her şeyi
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