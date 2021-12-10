Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri nelerdir? Mor ve Ötesi Forsa şarkısı ve sözleri

Mor ve Ötesi "Forsa" isimli şarkısı 10 Aralık 2021 tarihinden itibaren Youtube'da yayınlanan şarkı sevenleri tarafından yoğun ilgi ile dinlenmektedir. "Forsa" şarkısının söz ve müziği aynı zamanda gruba aittir. Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri nelerdir? Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri nasıl? Bundan dolayı grubun sevenleri şarkıya eşlik ederek ve ezberlemek isteyenler için Mor ve Ötesi Forsa şarkı sözleri haberimizin detaylardadır…

MOR VE ÖTESİ "FORSA" ŞARKI SÖZLERİ

Mor ve Ötesi "Forsa" şarkı sözleri:

Ters yönden gelen

Bıçkın başkanım

Ağlamazsan bir çift sözüm var

Hep sen istedin

Ben de dinledim

Artık benim de zamanım var

Gitmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi

Belki hiçbir şey

Böyle zor olmazdı

Biraz daha mutlu olsaydın

Ters yönden gelen

Bitkin başkanım

Şimdi benim de zamanlarım

Gitmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi

Ölmedim işte

Yenilmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi

Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı

Biraz daha mutlu olsaydın

Belki hiçbir şey böyle zor olmazdı

Biraz daha mutlu olsaydın

Gitmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi

Ölmedim işte

Delirmedim de

Anlatan benim

Seni ve her şeyi

Seni ve her şeyi

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