Montrö ne demek? Montrö neresi? Montrö hangi ülkede?
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Montrö ne demek? Montrö neresi? Montrö hangi ülkede?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Montrö ne demek? Montrö neresi? Montrö hangi ülkede?

Amirallerin (emekli) bildirisi ile gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündem oldu. Konu hakkında detaylar merak edilirken Montrö neresi, Montrö hangi ülkede ve Montrö ne demek konuları araştırıldı.

Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı
Emekli 103 amiralin yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri Ankara'yı karıştırdı

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin gündem olması ile vatandaşlar Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni araştırmaya başladı. Konu hakkında Montrö ne demek? Montrö neresi ve Montrö hangi ülkede gibi soruların yanıtları araştırıldı.

MONTRÖ NE DEMEK?

Montrö İsviçre'de bulunan bir yerleşim yeridir. Burada yapılan Montrö Anlaşması ile sık sık ülkemizde gündeme gelmektedir.

MONTRÖ HANGİ ÜLKEDE?

Montrö ya da Montreux, bir İsviçre kantonu olan Vaud'nun, Vevey bölgesinde yer alan bir şehirdir.

Montreux, Cenevre Gölü'nün kuzey kıyısının doğrusunda, Vaud Riviera'sının merkezinde yer alır. Montreux 20. yüzyılın başlarından beri, mikro-kliması sayesinde gelişen turizmle, oldukça tanınan bir şehirdir. Ama şehrin bu isimle tanınması ancak 1961'lerden beridir ki, bu tarihte Châtelard ve Planches bucakları birleşerek Montreux'yü oluştururlar.

Montreux'nün en yüksek noktası "Cape au Moine", 1941 m yüksekliğindedir.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 22:50:18. #1.14#
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