Mogan Gölü'den cesedi bulunan 14 yaşındaki Adalet'in cep telefonundan intihar mesajı çıktı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Cep telefonunda intihar notu bulunan ve göle atlayarak, yaşamına son verdiği tahmin edilen Adalet Ş., gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye (14) ait olduğu belirlendi. Cep telefonunda intihar notu bulunan ve göle atlayarak, yaşamına son verdiği tahmin edilen Adalet Ş., gözyaşlarıyla toprağa verildi. Adalet Ş.'nin ailesinin, ders notları kötü olan kızlarına, "Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz" dediği iddia edildi. Adalet Ş.'nin yakınları ise iddiayı yalanladı.
"SINIFTA KALIRSAN SENİ ZORLA EVLENDİRİRİZ"
Mogan Gölü yüzeyinde çevredekilerce dün akşam saatlerinde görülen ceset, polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastane morguna götürülen cesedin, anadolu lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Adalet Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Adalet Ş.'nin yapılan otopsisinde, vücudunda yara izine rastlanmadı. Adalet Ş.'nin montu, telefonu ve kişisel eşyaları ise göl kenarında bulundu. Adalet Ş.'nin telefonunda yapılan incelemede, intihar notu olduğu görüldü. Adalet Ş.'nin, dün öğleden sonra, Mogan Gölü kenarında gezintiye çıktığı, bir süre sonra da montunu çıkarıp, suya atladığı ileri sürüldü. Adalet Ş.'nin ailesinin, ders notları kötü olan kızlarına, "Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz" dediği iddiası, sosyal medyada yer aldı. Adalet Ş.'nin yakınları ise bu iddianın doğru olmadığını söyledi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Adalet Ş. için bugün Karagedik Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adalet'in babası Raşit Ş., ağabeyi Ahmet Ş. taziyeleri kabul etti. Cenazeye kızın yakınları ve çok sayıda kişi de katıldı. Adalet Ş.'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
-
ALLAH rahmet etsinCevap Yaz Yayından Kaldır
-
AKILLI İNSANLAR ÇOCUKLARINA İNSANCIL YAKLAŞIRLAR VE BİR SORUN VARSA O SORUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIRLAR. BEN ANLAMIYORUM BİR ANNE VE BABANIN ÇOCUĞUNA NASIL OLURDA ŞANTAJ YAPAR. BAZI ANNE VE BABALAR ANNE VE BABA OLMAYI BECEREMİYORLAR. . . ÇOK YAZIK. . . HERKESİN BU DÜNYA DA İNSANCA YAŞAMA HAKKINA SAHİP. . . TEHDİT İ ZAYIF KARAKTERLİ İNSANLAR YAPAR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
geri kafalı bir toplumun sonucları ortadaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
İNSAN NE DİYECEĞİNİ BİLEMİYOR MEKANI CENNET OLSUN HERHALDE AİLESİDE BÖYLE BİR TIRAJİK OLAYIN YAŞANACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞTİR NE DİYELİM ALLAH SABIR VERSİNCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ailenin Çocuğa Böyle İlkel Bir Baskıyla Sınıf Geçmeye Zorlanması,Toplumun Eğitim Seviyesini Birkez Daha Gözler Önüne Sermiştir.Devlet ve Diyaneti Göreve Davet Ediyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor