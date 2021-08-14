Modifiye fuarında evlendiler
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Modifiye fuarında evlendiler

Modifiye fuarında evlendiler
Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı - Haberler | Güncel

AMASYA Tuning Kulübü tarafından 4'üncüsü düzenlenen geleneksel modifiye fuarında, kulüp üyesi Mert Çal ile Büşra Kara, kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

AMASYA Tuning Kulübü tarafından 4'üncüsü düzenlenen geleneksel modifiye fuarında, kulüp üyesi Mert Çal ile Büşra Kara, kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını kıyan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, amaçlarının gençlerin heyecanına ortak olmak olduğunu söyledi.

Amasya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tuning Kulübü'nün organizasyonunda Helvacı Mahallesi'nde düzenlenen 2 gün sürecek 4'üncü geleneksel modifiye fuarında, kulüp üyesi Mert Çal ile Büşra Kara, kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını Belediye Başkanı Mehmet Sarı kıydı. Evlilik cüzdanını ise çifte, Amasya Tuning Kulübü Başkanı Talip Yeniçeri takdim etti. 2 günlük modifiye fuarına yaklaşık 2 bin aracın katılması bekleniyor. Fuarın ilk gününde otomobiller drift gösterileri yaparken, ikinci gün ise çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda dereceye girecekler ödüllendirilecek.

'AMACIMIZ GENÇLERİN HEYECANINA ORTAK OLMAK'Organizasyona ev sahipliği yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, amaçlarının gençlerin heyecanına ortak olmak olduğunu söyleyerek, "Burada yapmak istediğimiz şu; bir, önce gençlerimizin heyecanına ortak olmak. İki, şehrimizi, yani Amasya'mızı öbür şehirlerimize tanıtabilmek. Yani gençlerimizi birbirleriyle arkadaş edip, birbiriyle kardeş edebilmek. Ünsiyeti, samimiyeti çoğaltabilmek. Bunun yanı sıra da üçüncüsü de nedir, şehrimize turizm konusunda katkı sağlayabilmek, biz meseleye böyle bakıyoruz" diye konuştu.'YARIN BURASI DOLACAK'Modifiye fuarının bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyleyen Amasya Tuning Kulüp Başkanı Talip Yeniçeri ise, "Bu yıl fuarı 2 gün olarak planladık. Birinci gün drift organizasyonumuz olacak. Peşinden modifiye fuarlarında yapılmayan bir şeyi gerçekleştireceğiz. Yarışmalarımızı tamamladıktan sonra Türkiye'nin 30 ilinden katılan modifiye severlere kupalarını verip, Amasya'mızdan uğurlamış olacağız. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük modifiye fuarını gerçekleştiriyoruz. 2 binden fazla aracımız var. Yarın bu alanın tamamını dolu görmüş olacaksınız" ifadelerini kullandı.'GÜZEL BULDUK'

Tekirdağ Çorlu'dan fuara katılan Ahmet Kaymakçı da, "Böyle bir etkinlik ve organizasyon olduğunu söylediler. Belediye başkanımız da sağ olsun gelmemizi istedi, fuarı düzenleyen arkadaşlarda rica ettiler, geldik. Bu organizasyona bizim de bir emeğimiz, bir katkımız, ucundan bir parça olduysa ne mutlu bize. Bizim için biz güzel bulduk, beğendik. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.


Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler
Modifiye fuarında evlendiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı

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