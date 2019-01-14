Model Olmak İsteyen Genç Kız, Aile Dostu Tarafından Kandırılıp Fuhuşa Zorlandı

Romanyalı Helena, 20 yaşında iken ailesini tanıyan bir kişinin kendisine çok güzel olduğunu ve Romanya'da model olamayacağını belirtip İngiltere'de manken olması için kendisine yardım edecek bağlantılarının olduğunu söylediğini ifade etti. Bu yolla Londra'ya götürülen Helana, 10 yıl boyunca fuhuşa zorlandı.

GİTTİĞİ İLK GÜNDEN ŞOK YAŞADI

Londra'daki ev sorunu çözmeye çalışan Helena, kendisine yardım edeceğini söyleyen adam ile irtibata geçti. Adamın söylediği daireye giden Helena'yı üç kadın dairede karşıladı. Bu 3 kadın Helena'ya profiline koyması için bikinili fotoğraf çekilmesini gerektiğini söyledi. Çok para kazanacağı için dairenin kirasını rahat bir şekilde ödeyebileceğini söyleyen kadınların ifadelerinden rahatsız olan Helena, bunun üzerine kendisini Londra'ya gelmesi için kandıran adamın yanına gitti.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI YAPILDI

Adam kendisine sakin olması için ilaç verdi. Adamın kendisine verdiği ilacın uyuşturucu olduğunu bilmeden ilacı içti. Uyuşturucu bağımlısı yaptığı Helana'nın bu noktasından yararlanan şüpheli, Helana'nın fotoğraflarını para karşılığı ilişkiye giren kadınların müşteri bulmak için kullandığı bir siteye koydu.

BELGELERİNE EL KONULUP FUHUŞA ZORLANDI

Şüpheli, daha sonra Helena'yı terapist olduğunu söylediği bir kişinin yanına getirdi. Terapist olduğunu iddia eden sapık, Helena'nın belgelerini alıp borcunu ödeyene kadar kendisini erkeklere pazarladı. Helena, bunu yapmak istemediğini söyleyince terapist, kendisini ve aile üyelerini öldürmek ile tehdit etti.

MAFYA TARAFINDAN KURTARILDI

10 yıl boyunca erkeklere pazarlanan ve kazandığı para eline düştüğü çete tarafından zorla alınan Helena, yer altı dünyası ile ilişkisi olan bir İngiliz müşterisi tarafından kurtarıldı.