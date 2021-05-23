Mobilya atölyesini müzeye çevirdi
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Mobilya atölyesini müzeye çevirdi

Mobilya atölyesini müzeye çevirdi
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, Mustafa Eriş (48), Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kullanılan 1000'e yakın eşyayı, evinde yer kalmayınca mobilya atölyesinde sergilemeye karar verdi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, Mustafa Eriş (48), Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kullanılan 1000'e yakın eşyayı, evinde yer kalmayınca mobilya atölyesinde sergilemeye karar verdi. İş yerini müzeye çeviren Eriş, "İş yerimin sanayi sitesinde olması nedeniyle bu eşyalarım çalınır diye korkuyorum. Evimde yer kalmadı. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin her biri birbirinden kıymetli" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Sanayi sitesinde mobilya imalatçılığı yapan Mustafa Eriş, 1999'da antika eserlerle ilgilenmeye başladı. Eriş, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde kullanılan güğüm, radyo, çıkrık, bakraç, gaz lambası, takunya ve eski mobilya tezgahlarının koleksiyonunu yaptı. 3 çocuk babası, 22 yılda topladığı 1000'e yakın eseri evinde yer kalmayınca mobilya atölyesinde muhafaza etmeye başladı. Eriş, "İş yerimi kurduktan sonra ilçedeki birçok kişinin evine mobilya yaptım. Burada gördüğüm antika eşyaları iş karşılığında bazen de para ile satın aldım. Aldığım antika eserleri iş yerimde sergilemeye başladım. İş yerimi müzeye çevirdim. Gelen, duyan herkes iş yerime gelip bu eserleri gördü. Amacım Yeşilhisar'a müze kazandırmak, öğrencilere yerli ve yabancı turistlere kültürümüz olan bu eserleri göstermekti. Ancak birçok yetkili ile görüşmeme rağmen mümkün olmadı" diye konuştu.

'HER BİRİ BİRBİRİNDEN KIYMETLİ'

Mustafa Eriş, eşyaların çalınmasından korktuğunu kaydederek, "İş yerimin sanayi sitesinde olması nedeniyle bu eşyalarım çalınır diye korkuyorum. Evimde yer kalmadı. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserlerin her biri birbirinden kıymetli. Her birinin anısı var ama korkuyorum. İş yerimde güvenlik kamerası var. Kapımı kilitleyip, Allah'a emanet ediyorum. Bir cesaretle topladım ama şimdi tedirginliğim var" dedi.


Mobilya atölyesini müzeye çevirdi
Mobilya atölyesini müzeye çevirdi
Mobilya atölyesini müzeye çevirdi
Mobilya atölyesini müzeye çevirdi
Mobilya atölyesini müzeye çevirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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