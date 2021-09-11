Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı - Haberler
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Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Koronavirüse karşı toplumsal aşılamaya tepki gösteren aşı karşıtları, Maltepe'de miting düzenledi. Miting alanında topluca İstiklal Marşı okumak isteyen kalabalık marşı yanlış okuyunca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşı uygulamasına karşı çıkan bir grup aşı karşıtı vatandaş, İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

MASKESİZ OLMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Alanda bulunan birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maskesiz dolaştığı görüldü.

BİLL GATES'İ HEDEF ALDILAR

Aşı karşıtlarını düzenlediği mitingde hedeftekilerden biri de aşı şirketlerine yatırım yapan ünlü iş insanı Bill Gates oldu. Gates'e seslenen bir aşı karşıtı, " Allah seni kahretsin Bill Gates, sen de yargılanacaksın" ifadelerini kullandı.

İSTİKLAL MARŞI'NI YANLIŞ OKUDULAR

Miting alanında İstiklal Marşı'nı topluca okuyan kalabalık ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Sahnedeki kişinin İstiklal Marşı'nı yanlış okuyup kalabalığında ona eşlik etmesi şaşırttı.

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Miting düzenleyen aşı karşıtları İstiklal Marşı'nı yanlış okudu, ortaya ilginç görüntüler çıktı
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