Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kısaca hayatı nedir? Mithat Sancar siyasi hayatı?
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Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kısaca hayatı nedir? Mithat Sancar siyasi hayatı?

05.10.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:21
Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar kısaca hayatı nedir? Mithat Sancar siyasi hayatı?

Mithat Sancar,1963 yılında doğmuştur. Peki, Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar nerelidir? Mithat Sancar kaç yaşındadır? Teröre çözüm bulmak amacıyla Akil İnsanlar' listesine alınan Mithat Sancar kimdir?

Genel olarak siyasette adı geçen Mithat Sancar merak konusu oldu. Peki Mithat Sancar kimdir? Mithat Sancar ne iş yapıyor? Teröre çözüm bulmak amacıyla Akil İnsanlar listesine alınan Mithat Sancar merak konusu?

MİTHAT SANCAR KİMDİR?

Mithat Sancar, 1 Ocak 1963 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğmuştur. Diyarbakır Öğretmen Lisesinden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir.Ardından "Temel Hakların Yorumu'' konulu teziyle 1995 yılında doktorasını vermiştir. 1999 yılında da ''Hukuk Devleti'' konulu teziyle de Doçent oldu. 2007 yılında profesör olmuştur.

MİTHAT SANCAR HAYATI?

Mithat Sancar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliğine devam etmektedir. Kürt sorununun çözümesi ile ilgili bir çok yazıları bulunmaktadır. Birgün ve Taraf gazetelerinde yazılar yazmaktadır. Türkan Sancar ile evlidir.

Hükümetin teröre çözüm bulmak için kurduğu 'Akil İnsanlar' listesine Marmara Bölgesi Temsilcisi olarak girmiştir.

MİTHAT SANCAR KİTAPLARI?

Geçmişle Hesaplaşma,

Unutma Kültüründen Hatırlama Kültürüne

Şehrin Zulası,

Ankara Kalesi

"Devlet Aklı" Kıskacında Hukuk Devleti

2018 Genel Seçimleri, HDP(Halkların Demokratik Partisi) Mardin Milletvekili Adayı.

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