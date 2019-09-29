Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı

Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı

Miss Turkey 2019 finalistleri belli oldu. 20 aday birincilik tacını takmak için mücadele edecek. İşte yüzlerce aday arasından seçilen güzeller...

29.09.2019 00:30

Dün gerçekleştirilen ön eleme ve 20 finalistin belirlendiği ilk gün videosu Miss Turkey'in resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşıldı. 20 aday Miss Turkey 2019'da birinci olmak için yarışacak.

İşte o 20 Miss Turkey 2019 güzeli:

1- Simay Rasimoğlu

Boy: 1.88

Yaş: 22

2- Bilgi Nur Aydoğmuş

Boy: 1.80

Yaş: 23

3- Melike Kanbur

Boy: 1.78

Yaş: 24

4- Hüray Ertürk

Boy: 1.77

Yaş: 20

5- Dilara Özdemir

Boy: 1.77

Yaş: 20

6- İdil Doğa Oral

Boy: 1,76

Yaş: 20

7- Selin Karaarslan

Boy: 1.76

Yaş: 22

8- Ada Demirelli

Boy: 1.76

Yaş: 19

9- Reyhan Kasapoğlu

Boy: 1.74

Yaş: 20

10- Aleyna Yavaş

Boy: 1.70

Yaş: 20

11- Nazlı Can Çetin

Boy: 1.76

Yaş: 19

12- Zübeyde Lokmanoğlu

Boy: 1.76

Yaş: 18

13- Elif Yahyaoğlu

Boy: 1.76

Yaş: 24

14- Sandra Deniz Karslı

Boy: 1.77

Yaş: 19

15- Tiffany İnci Kurak

Boy: 1.78

Yaş: 23

16- Nursena Özcanlı

Boy: 1.78

Yaş: 21

17- Ece Demiralp

Boy: 1.78

Yaş: 21

18- Pelin Kahraman

Boy: 1.80

Yaş: 23

19- Büşra Turan

Boy: 1.85

Yaş: 20

20- Naz Özdeğirmenci

Boy: 1.85

Yaş: 22

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