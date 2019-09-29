Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı
Miss Turkey 2019 finalistleri belli oldu. 20 aday birincilik tacını takmak için mücadele edecek. İşte yüzlerce aday arasından seçilen güzeller...
Dün gerçekleştirilen ön eleme ve 20 finalistin belirlendiği ilk gün videosu Miss Turkey'in resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşıldı. 20 aday Miss Turkey 2019'da birinci olmak için yarışacak.
İşte o 20 Miss Turkey 2019 güzeli:
1- Simay Rasimoğlu
Boy: 1.88
Yaş: 22
2- Bilgi Nur Aydoğmuş
Boy: 1.80
Yaş: 23
3- Melike Kanbur
Boy: 1.78
Yaş: 24
4- Hüray Ertürk
Boy: 1.77
Yaş: 20
5- Dilara Özdemir
Boy: 1.77
Yaş: 20
6- İdil Doğa Oral
Boy: 1,76
Yaş: 20
7- Selin Karaarslan
Boy: 1.76
Yaş: 22
8- Ada Demirelli
Boy: 1.76
Yaş: 19
9- Reyhan Kasapoğlu
Boy: 1.74
Yaş: 20
10- Aleyna Yavaş
Boy: 1.70
Yaş: 20
11- Nazlı Can Çetin
Boy: 1.76
Yaş: 19
12- Zübeyde Lokmanoğlu
Boy: 1.76
Yaş: 18
13- Elif Yahyaoğlu
Boy: 1.76
Yaş: 24
14- Sandra Deniz Karslı
Boy: 1.77
Yaş: 19
15- Tiffany İnci Kurak
Boy: 1.78
Yaş: 23
16- Nursena Özcanlı
Boy: 1.78
Yaş: 21
17- Ece Demiralp
Boy: 1.78
Yaş: 21
18- Pelin Kahraman
Boy: 1.80
Yaş: 23
19- Büşra Turan
Boy: 1.85
Yaş: 20
20- Naz Özdeğirmenci
Boy: 1.85
Yaş: 22