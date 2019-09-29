Miss Turkey 2019'un 20 finalisti açıklandı

29.09.2019 00:30

Dün gerçekleştirilen ön eleme ve 20 finalistin belirlendiği ilk gün videosu Miss Turkey'in resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşıldı. 20 aday Miss Turkey 2019'da birinci olmak için yarışacak.

İşte o 20 Miss Turkey 2019 güzeli:

1- Simay Rasimoğlu

Boy: 1.88

Yaş: 22

2- Bilgi Nur Aydoğmuş

Boy: 1.80

Yaş: 23

3- Melike Kanbur

Boy: 1.78

Yaş: 24

4- Hüray Ertürk

Boy: 1.77

Yaş: 20

5- Dilara Özdemir

Boy: 1.77

Yaş: 20

6- İdil Doğa Oral

Boy: 1,76

Yaş: 20

7- Selin Karaarslan

Boy: 1.76

Yaş: 22

8- Ada Demirelli

Boy: 1.76

Yaş: 19

9- Reyhan Kasapoğlu

Boy: 1.74

Yaş: 20

10- Aleyna Yavaş

Boy: 1.70

Yaş: 20

11- Nazlı Can Çetin

Boy: 1.76

Yaş: 19

12- Zübeyde Lokmanoğlu

Boy: 1.76

Yaş: 18

13- Elif Yahyaoğlu

Boy: 1.76

Yaş: 24

14- Sandra Deniz Karslı

Boy: 1.77

Yaş: 19

15- Tiffany İnci Kurak

Boy: 1.78

Yaş: 23

16- Nursena Özcanlı

Boy: 1.78

Yaş: 21

17- Ece Demiralp

Boy: 1.78

Yaş: 21

18- Pelin Kahraman

Boy: 1.80

Yaş: 23

19- Büşra Turan

Boy: 1.85

Yaş: 20

20- Naz Özdeğirmenci

Boy: 1.85

Yaş: 22