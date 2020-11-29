Mısır: Hedasi Barajı konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılmalı
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Mısır: Hedasi Barajı konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılmalı

29.11.2020 00:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 00:12
Mısır: Hedasi Barajı konusunda yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varılmalı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve bölge ülkeleri arasında krize yol açan Hedasi Barajı'nın dolumu ve işletilmesiyle ilgili bağlayıcı bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Güney Sudan'a resmi ziyarette bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Güney Sudanlı mevkidaşı Salva Kiir Mayardit ile başkent Cuba'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, su kaynakları ve sulama alanında iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme ve Nil Nehri kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmak için ortak çabalar ele alındı.

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Sisi, barajın dolumu ve işletilmesi noktasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya varmak amacıyla Hedasi Barajı konusundaki gelişmeleri ve müzakerelerin seyrini gözden geçirdiklerini ifade etti.

"Nehir iş birliği ve kalkınma kaynağı olmalı"

Sisi, Nil Nehri'nin bölge ülkelerinin halkları için can damarı niteliğinde olduğunu belirterek, nehrin iş birliği ve kalkınma kaynağı olması görüşünü savunduklarını kaydetti.

Güney Sudan'a farklı alanlarda destek sözü veren Sisi, uluslararası topluma yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

Hedasi Barajı'nın inşasına başlanmasıyla bölgedeki ülkeler arasında Nil Nehri'nin suyunun kullanımı konusunda çıkan anlaşmazlık, birçok uluslararası aktörün devreye girmesine rağmen çözüme kavuşturulamadı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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