Mısır'daki Bahariye Vahası'nda hurma festivali düzenleniyor

Mısır'ın Giza kentinde yer alan Bahariye Vahası'nda Birinci Hurma Festivali gerçekleştiriliyor.

Mısır hükümetince düzenlenen ve yarın sona erecek festivalde hurma üretimiyle öne çıkan çeşitli Arap ülkelerinden 80'den fazla katılımcı yer alıyor.

Festivalle yaklaşık 2 milyon hurma ağacıyla yılda 30 bin ton hurma üretimi gerçekleştirilen bölgenin desteklenmesi ve öne çıkarılması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) raporlarına göre, 15 milyon verimli hurma ağacına sahip olan Mısır, yıllık 1 milyon 700 bin tonluk hurma üretimiyle bu sektörde dünyada ilk sırada yer alıyor.