Mısır'da yolcu otobüsü alev alev yandı
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Mısır'da yolcu otobüsü alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir yolcu otobüsünde yangın çıkması sonucu otobüs alev topuna döndü.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir yolcu otobüsünde yangın çıkması sonucu otobüs alev topuna döndü.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Helvan bölgesinde 15 Mayıs Cezaevi önündeki bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmezken, kısa sürede yangına teslim olan otobüs alev topuna döndü. Olay yerine 3 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Mısır'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Mısır'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Mısır'da yolcu otobüsü alev alev yandı
Mısır'da yolcu otobüsü alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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