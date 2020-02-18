: Mirasyedi nasıl yazılır? TDK'ya göre mirasyedi mi, miras yedi mi?

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:36

Mirasyedi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Miras yedi nasıl yazılır? Miras yedi mi, mirasyedi mi? TDK'ya göre mirasyedi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

MİRASYEDİ NASIL YAZILIR? MİRAS YEDİ Mİ, MİRASYEDİ Mİ?

Miras yedi: Yanlış

Mirasyedi: Doğru

TDK'YA GÖRE MİRASYEDİ NE DEMEK?

mirasyedi

(mira'syedi)

1. isim Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan kimse:

"Kiraladıkları otlakların sahibi yıllardır Manastır'a yerleşmiş bir mirasyediydi." - Necati Cumalı

2. isim, mecaz Çok savurgan kimse:

"Hayatını, gençliğini bir mirasyedi gibi hiç düşünmeden yiyip bitirmiş." - Mahmut Yesari

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