'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor

'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

KONYA'da, miras nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hacı Gürcan'ın (62) tabancayla vurduğu Uğur Gürcan'ın (48) cenazesi, Kulu ilçesinde toprağa verildi.

KONYA'da, miras nedeniyle çıkan tartışmada ağabeyi Hacı Gürcan'ın (62) tabancayla vurduğu Uğur Gürcan'ın (48) cenazesi, Kulu ilçesinde toprağa verildi. Olaydan sonra kaçan ağabey Gürcan'ın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta, Uğur Gürcan'ın evinin bulunduğu sitenin bahçesinde meydana geldi. İsveç'te yaşayan ve memleketine izne gelen Uğur Gürcan, iddiaya göre, demir çelik fabrikasından emekli ağabeyi Hacı Gürcan'a babasından miras kalan Gödene Mahallesi'ndeki evin hissesini satın almak için 70 bin TL verdi. Gürcan, ağabeyinin miras kalan evdeki eşyaları sattığını öğrenince ise tepki gösterdi. Bunun üzerine Hacı Gürcan, Uğur Gürcan'ın evinin önüne geldi. Kardeşler arasında, miras kalan ev nedeniyle yeniden tartışma başladı. Gürcan, tartışma sırasında tabancayla kardeşi Uğur Gürcan'a ateş etti. Kanlar içinde kalan Uğur Gürcan yere yığıldı, Hacı Gürcan da olay yerinden ayrıldı. Uğur Gürcan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Uğur Gürcan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün teslim alındı. Kulu ilçesinde Merkez Mezarlığı önünde kılınan cenaze namazının ardından Gürcan, toprağa verildi. Polis, kaçan ağabey Hacı Gürcan'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 


'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor
'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor
'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor
'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Yılmaz Erdoğan
Spor Merve Çoban Alex Teixeira Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Miras' tartışmasında öldürülen kardeş toprağa verildi, ağabey aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 17:16:12. #1.14#

title