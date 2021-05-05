Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey-kardeş arasında kalan yenge vuruldu
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Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey-kardeş arasında kalan yenge vuruldu

Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey-kardeş arasında kalan yenge vuruldu
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'da, miras nedeniyle tartışan iki kardeş birbirlerine ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kardeşlerden birinin eşi, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında, Erenler ilçesi Kamışlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Salih Ş. ile kardeşi Saffet Ş. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sırasında Salih Ş., yanındaki tabancayı çekip, ateşledi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIYORDU

Silahtan çıkan mermi, bu sırada araya giren kardeşinin eşi Nuran Ş.'nin bacağına isabet etti. Nuran Ş., ihbar üzerine gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Salih Ş. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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