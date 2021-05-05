Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey-kardeş arasında kalan yenge vuruldu

Sakarya'da, miras nedeniyle tartışan iki kardeş birbirlerine ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan kardeşlerden birinin eşi, bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.