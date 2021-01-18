Miras nasıl öğrenilir? Kimler miras sorgulayabilir? E-Devlet miras sorgulama sayfası!

Vatandaşların sıkça başvurduğu ve Adalet Bakanlığı'nın e-Devlet uygulamaları verilerine göre, 1 yılda 1 milyon 545 bin 224 mirasçılık belgesi, 2 milyon 879 bin 396 vasiyetname sorgulaması yapıldı. Peki, Miras nasıl öğrenilir? Kimler miras sorgulayabilir? E-Devlet miras sorgulama sayfası!

Vatandaşlar artık miras kalıp kalmadığı kolaylıkla e- devlet üzerinden öğrenebilecek. Miras nasıl öğrenilir? Kimler miras sorgulayabilir? E-Devlet miras sorgulama sayfası!

E-DEVLET MİRAS SORGULAMA NASIL YAPILIR?

-İlk olarak "www.turkiye.gov.tr" adresinden giriş yapılır.

-T.C. kimlik numarası ve E - devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

- 'Veraset İlami Sorgulama' yazın ya da direk olarak www.turkiye.gov.tr/adalet-veraset-ilami-sorgulama linkine tıklayarak da ilgili uygulama sayfasına gidebilirsiniz.

KİMLER MİRASI SORGULAYABİLİR?

Miras sorgulamada gerekli bazı bilgiler yer almaktadır. Miras bırakan kişinin TC kimlik numarasının da bilinmesi gerekiyor. Bilinmediği takdirde işlem başarısız olacaktır. Sorgulama yapacak kişinin de UYAP'a kayıtlı olması gerekiyor.