Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur 2022? Recep ayı 27. günü orucu hangi gün, Miraç günü oruç tutmanın fazileti! Miraç günü orucu hakkında hadisler

Recebin 27. gün orucu ne zaman tutulacak? Recep ayında oruç tutmanın faziletleri nedir? Receb'in Miraç Kandili günü oruç tutulur mu? 27. gün tutulan oruç hakkında hadisi şerif var mı? Miraç günü orucu ne zaman tutulur? Hangi güne denk geliyor? Miraç kandili orucu hangi gün tutulacak? Detaylar haberimizde.

RECEB-İ ŞERİFİN YİRMİ YEDİNCİ GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) (28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ) ORUCU VE FAZİLETLERİ | HADİS-İ ŞERİFLER

Recep ayının 27. gününü oruçlu geçirmenin faziletleri hakkındaki hadisi şerifler aşağıdaki gibidir:

1-) Selmân-ı Fârisi (Radıyallahu Anh) 'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Receb ayında bir gün ve bir gece vardır ki, o günü oruçlu geçirip, gecesini ibadette kâim olan kişi, zaman olarak 100 seneyi oruç, 100 seneyi de (gece ibadeti ve) kıyamla geçirmiş gibi olur . O gün, Receb'in bitmesine 3 gün kaladır. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de o gün (peygamber olarak) gönderilmiştir."

(Kaynak : el-Beyhaki, Fezâilü'l-evkat - Şu'abü'l-iman, İbnü 'Asâkir, el-Emâli, Fazlu Receb - Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - İbnü Hacer, Tebyinü'l-aceb - ed-Deylemi, Müsnedü'l-Firdevs - es-Süyuti, Cem'ul-cevami - ed-Dürrü'l-mensur, Ali el-Müttaki, Kenzü'l-ummal - İbnü Arrâk, Tenzihü'ş-şeri'a, es-Savm)

2-) Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) 'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Receb'in 27. günü oruç tutana, 60 ay orucunun sevabı yazılır . O gün, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'e, Cibrîl'in risaleti ilk getirdiği gündür."

(Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye - Ebu Muhammed el-Hallal, el-Hatib, Tarihu Bağdad - Ebu Musa el-Medini, Fezailü'l-leyali ve'l-eyyam, el-Iraki, el-Muğni anhamli'l-esfar - ez-Zebidi, İthafü's-sadeti'l-müttakin - es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis - Hennâd en-Nesefi, el-Fevâid, Abdülaziz el-Kettânî, Fezâilü Receb, İbnü Arrâk, Tenzihü'ş-şeri'a, es-Savm)

(Teşekkür : Bu Hadis-i Şerifleri günümüze ulaştıran, Arapça'dan Türkçeye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

RECEP AYININ 27. GÜNÜ (MİRAÇ GÜNÜ) HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Recep ayının 27. günü 28 Şubat 2022 Pazartesi gününe denk gelmektedir. Yani Recep ayının yirmi yedinci günü, Miraç kandili günü 28 Şubat Pazartesi günü olmaktadır. Oruç ise 28 Şubat'ta tutulur. Dileyenler tek gün tutmamak için iki gün art arda oruç tutabilirler. Ama tabii ki dileyenler sadece 27. günü de oruçlu geçirebilir. Faziletleri ve sevapları yukarıda paylaştığımız gibidir.

MİRAÇ GÜNÜ ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Miraç günü Recep ayının 27. günüdür. Haliyle 2022 yılında 28 Şubat Pazartesi günü Recep ayının 27. günü oluyor. Miraç orucu ise 28 Şubat Pazartesi günü tutulacaktır.

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