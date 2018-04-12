Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Bulutlar, mesajında, kandil olarak adlandırılan gecelerin manevi feyziyle gönülleri aydınlattığını ifade etti.

Üç aylar içerisinde idrak edilecek mübarek gecelerden birisi olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunun hep birlikte yaşandığını aktaran Bulutlar, şunları kaydetti:

"Mübarek üç ayların içerisinde yer alan Miraç Kandili'nin de bu anlamda birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize güç katacağına, komşuluk ve akrabalık ilişkilerimizi pekiştireceğine inanıyorum. Bu bakımdan sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili'nin, dargınlıkları gidermek, barışı yaymak, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyor ve bu düşüncelerle İslam aleminin ve Erzurumlu hemşehrilerimin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, muhabbeti, kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum."