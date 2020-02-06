06.02.2020 13:43 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:43

Gru (Oscar® adayı Steve Carell), 1970'lerin ortasında dönemin modası saçları ve Ispanyol paça kot pantolonlarıyla banliyöde büyümüştür. Kötü 6 olarak bilinen kötüler grubunun hayranı olarak onlara katılabilecek kadar kötü olma planları yapmıştır. Neyse ki sadık takipçileri olan ve kargaşa yaratan Minyonlar'ın desteğini alır. Kevin, Stuart, Bob ve Otto birlikte yeni bir Minyon desteği ve mutlu etme arzusuyla Gru ile birlikte ilk sığınaklarını yapmak üzere yeteneklerini kullanırlar ve ilk silahlarını da deneyimleyerek ilk görevlerini de başarıyla tamamlarlar.

Kötü 6, liderleri efsane dövüşçü Wild Knuckles (Oscar® ödüllü Aksn Arkin) görevden atıldığında Gru, yeni üyeleri olmak için görüşme yapar. Fakat görüşme iyi gitmez ve hatta onları zekasıyla alt ettiğinde bir anda kendini en kötülerin ölümlü düşmanı olarak bulur. Gru kaçarken olasılık dışı bir kaynağı, Wild Knuckles'ı rehber olarak kullanır ve kötü adamların bile arkadaşlarından biraz yardıma ihtiyaç duyduğunu keşfeder.

Illumination'a özgü yıkıcı mizah, ince pop kültür zevki, duygu yüklü, cesur müzik anlayışı ve abartılı aksiyonla gelen Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filminde yepyeni bir yıldız kadrosu yer alıyor. Aralarinda Kötü 6'nın üyelerinden havalı ve özgüvenli liderleri Belle Bottom rolünde Taraji P. Henson, Jean Clawed rolünde Jean Claude Van Damme, Nunchuck rolünde Lucy Lawless, Svengeance rolünde Dolp Lundgren ve Stronghold rolünde Danny Traji bulunuyor. Filmde çılgın bilim adamı Dr. Nefario rolünde Russell Brand, inanılmaz Kung Fu yetenekleri olan akupunktur uzmanı Usta Chow rolünde Michelle Yeoh ve Gru'nun içine dönük annesi rolünde Oscar® ödüllü Julie Andrews yer alıyor.

Minyonlar: Gru'nun Yükselişi filmi serinin orijinal yaratıcıları tarafından yönetiliyor. Filmin yapımcıları, Illumination'ın kurucusu ve CEO'su Chris Meledandri ve uzun soluklu ortakları Janet Healy ve Chris Renaud. Yönetmeni, seride yeniden görev alan yapımcı Kyle Balda (Çılgın Hırsız 3, Minyonlar). Ortak yönetmenler, Brad Ableson (The Simpsons) ile Jonathan del Val (Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filmleri). Minyonları ikonik sesiyle Pierre Coffin seslendiriyor. 70'lerin öldürücü müzikleri ise Grammy ödüllü efsanevi müzik yapımcısı Jack Antonoff'a ait.

Kaynak: Bültenler