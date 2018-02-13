Miniklerden Mehmetçiğe marşlı destek

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Tamer ve Alperen Yiğit kardeşlerin Mehmetçiğe destek olmak için söyledikleri Gündoğdu Marşı sosyal medyada ilgi büyük ilgi gördü

SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yaşayan Tamer ve Alperen Yiğit kardeşlerin Mehmetçiğe destek olmak için söyledikleri Gündoğdu Marşı sosyal medyada ilgi büyük ilgi gördü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Halep ilinin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destekler sürüyor. Sivaslı 12 yaşındaki Alperen Yiğit ve 6 yaşındaki Tamer Yiğit kardeşlerin Mehmetçiğe destek için söylediği "Gündoğdu Marşı" büyük ilgi gördü. Kardeşlerin Türk bayrağının önünde söylediği marşın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine binlerce beğeni aldı. Minikler kardeşler askerler için dua da etti.