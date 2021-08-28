Minik sanat severler katılım belgelerini aldı
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Minik sanat severler katılım belgelerini aldı

Minik sanat severler katılım belgelerini aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Birimi'nin yaz atölyesi çalışmaları sona ererken minik sanatseverler katılım belgelerini eğitmenlerinin elinden aldılar.

Bozüyük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Tiyatro Birimi'nin yaz atölyesi çalışmaları sona ererken minik sanatseverler katılım belgelerini eğitmenlerinin elinden aldılar.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde 1 ay süren eğlenceli atölye çalışmaları pandemi kurallarına uygun olarak yapıldı. Hem eğitmenlerin hem de öğrencilerin keyif aldığı, Belediye eğitmenleri İlknur Nazlı ve Özgür Yamacı tarafından verilen atölye eğitimlerinde küçük yaş grupları için drama ve çocuk yogası, genç yaş grubu için gençlik tiyatrosu atölyeleri yapıldı. Atölye çalışmalarını başarı ile tamamlayan sanatseverlere katılım belgeleri eğitmenleri tarafından verildi. Eğitmenler Nazlı ve Yamacı başarılı öğrencilerini tebrik ederek başarılarının devamını dilediler. - BİLECİK

Minik sanat severler katılım belgelerini aldı
Minik sanat severler katılım belgelerini aldı
Minik sanat severler katılım belgelerini aldı
Minik sanat severler katılım belgelerini aldı
Minik sanat severler katılım belgelerini aldı
Minik sanat severler katılım belgelerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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