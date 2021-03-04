Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu
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Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu

04.03.2021 08:20 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:23
Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu

KOCAELİ'nde piyano eğitimi alan Ece Yeğenoğlu (7), Peri Ertürk (7) ve Sarper Ali Sami Seymen (8) pandemi nedeniyle online olarak katıldıkları Güney Florida Uluslararası Piyano Festivali'nde üçüncü oldu.

KOCAELİ'nde piyano eğitimi alan Ece Yeğenoğlu (7), Peri Ertürk (7) ve Sarper Ali Sami Seymen (8) pandemi nedeniyle online olarak katıldıkları Güney Florida Uluslararası Piyano Festivali'nde üçüncü oldu. Küçük piyanistler başarılı performanslarıyla ailelerine gurur yaşattı.

ABD'de 10 Şubat tarihinde yapılan Güney Florida Uluslararası Piyano Festivali'ne farklı ülkelerden 78 piyanist, pandemi nedeniyle online katıldı. Festivale 6-8 yaş kategorisinde katılan Ece Yeğenoğlu, Peri Ertürk ve Sarper Ali Sami Seymen yarışmada başarılı performanslarıyla üçüncü oldu. 

Öğrencilere ders veren piyano eğitmeni Natalia Doğan amaçlarının eğitim vererek çocuklara müziği sevdirmek olduğunu söyleyerek, "Amerika Florida'da online düzenlenen yarışmaya 3 öğrencimiz katıldı. Çocuklarımızın hepsi üçüncü oldu. Çok mutluyuz. Pandemi nedeniyle bütün dünya yarışmaları artık uzaktan düzenliyor. Biz de video göndererek katıldık" dedi. Şu ana kadar 10 yarışmaya katıldığını belirten Ece Yeğenoğlu, "5,5 yaşında piyano çalmaya başladım. Natalia öğretmenim de bana eğitimlerde çok destek oldu. Şu ana kadar 10 yarışmaya katıldım. Son yarışmada birinci olmak istiyordum. 3'üncü oldum. Biraz daha çalışmam gerekiyor" diye konuştu. İDÖLÜ BACH VE BEETHOVENKüçük yaşına rağmen katıldığı iki yarışmada da üçüncü olan Ali Sami Seymen, "Ben 5 yaşında başladım ve 2 yarışmaya katıldım. İki yarışmada da 3'üncü oldum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Bach ve Beethoven gibi de olmak istiyorum" dedi. 

Piyano çalmayı çok sevdiğini ifade eden Peri Ertürk ise, "Dersler olduğunda evde çalıyorum. Natalia öğretmenim de ders veriyor. 1 yarışmaya 4 festivale katıldım. ABD'deki yarışmada kendime güveniyordum. 3'üncü oldum. Piyano çalmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.


Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu
Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu
Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu
Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu
Minik piyanistler uluslararası yarışmada 3'üncü oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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