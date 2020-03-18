Minik Öykü Arin'den vatandaşlara, 'Evde kalın' çağrısı
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Antalya

Minik Öykü Arin'den vatandaşlara, 'Evde kalın' çağrısı

Minik Öykü Arin'den vatandaşlara, 'Evde kalın' çağrısı Lösemi tedavisi gören Öykü Arin, virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara öneriler Antalya'da yaşayan ve lösemi tedavisi gören Öykü Arin, Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara önerilerde bulundu.

18.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 20:36
Minik Öykü Arin'den vatandaşlara, 'Evde kalın' çağrısı

Minik Öykü Arin'den vatandaşlara, 'Evde kalın' çağrısı

Lösemi tedavisi gören Öykü Arin, virüs nedeniyle dışarıya çıkamayan vatandaşlara öneriler

ANTALYA - Antalya'da yaşayan ve lösemi tedavisi gören Öykü Arin, Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara önerilerde bulundu. 'Herkes evde bir şeyler yapsın. Evde puzzle yapabiliriz, yoga yapabiliriz, resim yapabiliriz, saklambaç, kovalamaca oynayabiliriz' diyen Arin'in öneri videosu, birçok sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı.

İzmir'de 2018 yılının Kasım ayında löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi koyulan minik Öykü Arin için başlatılan donör kampanyası ile herkes seferber olmuştu. Yakalandığı rahatsızlık ve donör kampanyasıyla herkesin ilgiyle takip ettiği Öykü Arin'in, 'Korona virüs' nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlar için önerilerde bulunduğu video büyük beğeni topladı.

'Dışarıda Korona virüsü var, o da çok tehlikeli' diyen Arin, şu önerilerde bulundu:

"Herkes evde bir şeyler yapsın. Evde puzzle yapabiliriz, yoga yapabiliriz, resim yapabiliriz, saklambaç, kovalamaca oynayabiliriz. Halı örebiliriz, yastık savaşı yapabiliriz. Böyle oyunlar yapabiliriz. Mikroskopla da bakabiliriz. Herkes evde kalsın. Çıkartma yapıştırabiliriz, hayvanları konuşturabiliriz, karakterleri olabiliriz. Hayvan karakterleri konuşturabiliriz."

Video, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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