Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
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Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu

12.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:02
Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu

Milas'ta eğitim öğretim alanında faaliyetlerini sürdüren bir anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşımız işaret dili ile okundu.

Milas'ta eğitim öğretim alanında faaliyetlerini sürdüren bir anaokulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşımız işaret dili ile okundu.

İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla Milas'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okulların ve kurumların düzenlediği etkinliklere sosyal mesafe kuralı nedeniyle sınırlı sayıda kişi alınınca programlar sosyal medyadan da yayınlandı. Milas'ta bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler hazırladıkları programda İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla işaret diliyle istiklal marşımızı okudular.

Sosyal Medya'dan da yayınlanan program yoğun ilgi gördü. - MUĞLA

Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu
Minik öğrencilerden İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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