Minibüsler Çarpıştı, Meyveler Yola Saçıldı: 3 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüslerden birinde yüklü meyve ve sebzeler yola saçıldı.



Kaza, saat 08.00 sıralarında Buldan ilçesi Buldan-Denizli karayolu Yenicekent Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda meyve satmaya giden Muzaffer Tokkaya idaresindeki 20 U 7061 plakalı minibüs ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi personelini taşıyan, Tevhit Şekerci idaresindeki 20 ASA 43 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile birlikte Muzaffer Tokkaya'nın yanında bulunan eşi Cemile Tokkaya yaralandı.



Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Cemile Tokkaya'yı Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırırken, araçta sıkışan iki sürücü itfaiyenin kaza kırım ekibi tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.



Öte yandan Muzaffer Tokkaya'nın kullandığı minibüsteki meyve ve sebzeler yola saçıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ