Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da yolcu minibüsüne binmek isterken düşerek başını kaldırıma vuran kişi hastaneye kaldırıldı.

16.11.2019 01:47 | Son Güncelleme: 16.11.2019 01:49
Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

'da yolcu minibüsüne binmek isterken düşerek başını kaldırıma vuran kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre merkez ilçesi Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerinde idaresindeki 01 M 0089 plakalı şehir içi hat minibüsüne binmek isteyen Ali Akyol, minibüse binerken dengesini kaybederek düştü ve başını kaldırıma vurdu.

Akyol, olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Minibüse binmeye çalışırken yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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