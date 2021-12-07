Minecraft mod tasarımcıları 1.18 sürümüne 85 adet yeni biyom ekledi

Mod tasarımcılarının Minecraft haritalarını elden geçirmekten vazgeçmemekteler. Terralith 2.0 ile Minecraft dünyasını daha etkileyici hale getirmek için bir dizi özellik ile geldi. Terralith 2.0 datapack, Stardust Labs'daki geliştiricilerin açıkladığı gibi 85'in üzerinde yepyeni biyom eklemektedir.

Minecraftın vanilla biyomunu yeni ve geliştirilmiş özelliklerle güncellemektedir. Yeni biyomlar ve araziler, hem yerin üstünde hem de altında birçok biyoma sahiptir. "Skylands, Moonlight Grove ve Mirage adaları" gibi egzotik yerlerin yanı sıra gerçekçi biyomlar da yer almaktadır.

MINECRAFT TERRALITH 2.0

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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