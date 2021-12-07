Minecraft mod tasarımcıları 1.18 sürümüne 85 adet yeni biyom ekledi
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Minecraft 1.18 sürümü geçtiğimiz günlerde çıkış yaptı ve birçok yenilik ile geldi. Yeni sürümde oyuna birkaç yeni biyom eklenmişti ve mevcut biyomlar da büyütülmüştü. Minecraft'a eklenen yeni mod ile 1.18 sürümü 85 adet yeni biyoma sahip oluyor.
Mod tasarımcılarının Minecraft haritalarını elden geçirmekten vazgeçmemekteler. Terralith 2.0 ile Minecraft dünyasını daha etkileyici hale getirmek için bir dizi özellik ile geldi. Terralith 2.0 datapack, Stardust Labs'daki geliştiricilerin açıkladığı gibi 85'in üzerinde yepyeni biyom eklemektedir.
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Minecraftın vanilla biyomunu yeni ve geliştirilmiş özelliklerle güncellemektedir. Yeni biyomlar ve araziler, hem yerin üstünde hem de altında birçok biyoma sahiptir. "Skylands, Moonlight Grove ve Mirage adaları" gibi egzotik yerlerin yanı sıra gerçekçi biyomlar da yer almaktadır.
MINECRAFT TERRALITH 2.0
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