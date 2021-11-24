Minecraft 1.18 Caves & Cliffs güncellemesi önümüzdeki hafta çıkış yapacak - Haberler
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Minecraft 1.18 Caves & Cliffs güncellemesi önümüzdeki hafta çıkış yapacak

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Minecraft 1.18 Caves & Cliffs güncellemesi önümüzdeki hafta çıkış yapacak

Mojang, 1.18 sürümünün 30 Kasım'da geleceğini duyurdu. Peki bizleri yeni sürümle beraber neler bekliyor? Detaylar haberimizde…

Minecraft'ın bir sonraki büyük güncellemesinin çıkış tarihi açıklandı. Mojang, Caves & Cliffs part 2 olarak bilinen Minecraft 1.18 güncellemesinin 30 Kasım'da yayınlanacağını duyurdu. Caves & Cliffs'in ikinci yarısı yıl sonundan önce bekleniyordu.

Minecraft 1.18'de yeni damlataş mağaraları ve yemyeşil mağaralar, karlı yamaçlar ve dağ çayırları da olmak üzere dağların birkaç yeni alt tipiyle birlikte biyomlar listeye ekleniyor.

Eklenen biyomların yanı sıra, dünyaların kendileri 1.18'de çok daha görkemli olacak. Özellikle mağara sistemleri çok daha genişleyecek. Bazılarında su seviyeleri, şelaleler ve daha fazlası ile daha önce gördüğünüzden daha büyük dev mağaralar yer alacak. Dağların da zirveleri daha yüksek olacak.

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Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows 10ve Windows 11'de Minecraft: Bedrock Edition ve Windows, macOS ve Linux'ta Java Edition'da mevcut olacak.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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