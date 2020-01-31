Mimarlardan Başkan Turgay Erdem'e ziyaret…

31.01.2020 12:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:01

Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ile beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, yerel yöneticilere gerçekleştirdiği ziyaretleri sürdürüyor.

Mimarlar, son olarak Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen görüşmede, odanın çalışmaları ve mimarlık mesleğinin geleceği gibi konular masaya yatırıldı.

"Mezunları tecrübelerimizle donatmak istiyoruz"

Her kesimi kucaklayacak bir yönetim kurulu oluşturduklarını ifade eden Şirin Rodoplu Şimşek, yeni dönem çalışmaları ve hedefleri hakkında Başkan Turgay Erdem'e bilgi verdi.

Mesleki sorun ve talepleri detaylı bir şekilde ele aldıklarını ifade eden Şimşek, "Her yıl çok sayıda mezun veriyoruz. Yeni mezun meslektaşlarımız iş bulma konusunda zorlanıyor. Oda olarak meslek ortamını iyileştirecek çalışmaları ele alacağız. Çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak destek veremeye çalışacağız. Yeni mezunlarımızı tecrübelerimizle donatmak istiyoruz. Birlik olmalıyız ve meslek alanımızı daha iyi şartlara taşımalıyız. İsteyince her şey oluyor. Güzel işler yapacağız" dedi.

Ziyarette, kentsel dönüşüm çalışmaları da gündeme gelirken Şimşek, yönetmelikler üzerine çalıştay düzenlemek istediklerini dile getirdi. Ankara'da hazırlanan yönetmeliklerin yerelde uygulanmasının zorluğuna dikkati çeken Şimşek, Bursa'nın acil çözüm bekleyen konuları olduğuna işaret etti.

Erdem'den destek sözü

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Turgay Erdem, Şirin Rodoplu Şimşek ve ekibine görevlerinde başarılar diledi. TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin yeni mezunlara yönelik çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Başkan Erdem, bu tür uygulamaların yararlı olacağını belirtti. Başkan Erdem, yapılacak çalışmalarda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Düzenleme genele yayılmalı

Kentsel dönüşüm konusunun çözümü için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Başkan Erdem, "Nilüfer'de çözüm bekleyen 60-70 bina var. Atılacak adımları biz de bekliyoruz. Biz Nilüfer Belediyesi olarak ruhsat vermekle yetkiliyiz. Tüm planları bütünlük içerisinde yeniden revize etmek gerekiyor. Donatı alanları bugünün standartlarına göre yapılırsa birçok mağduriyet giderilir. Bu konu çok karmaşık hale geldi. Bizim derdimiz biran önce sorunlar çözülsün. Bu konuda biz her zaman desteğe hazırız. Parsel bazında düzenleme olmaz. Düzenleme genele yayılmalı" dedi.

Kaynak: Bültenler