Milyoner Kaynanalar adlı dizide Tekin Akmansoy tarafından canlandırılan baş karakterin adı nedir? Behman Orkun Tunay kimdir?
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Milyoner Kaynanalar adlı dizide Tekin Akmansoy tarafından canlandırılan baş karakterin adı nedir? Behman Orkun Tunay kimdir?

17.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 17.10.2020 22:20
Milyoner Kaynanalar adlı dizide Tekin Akmansoy tarafından canlandırılan baş karakterin adı nedir? Behman Orkun Tunay kimdir?

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Milyoner Kaynanalar adlı dizide Tekin Akmansoy tarafından canlandırılan baş karakterin adı nedir? Kim Milyoner Olamak İster Behman Orkun Tunay kimdir?

ATV'nin vazgeçilmez yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu.

KİM MİLYONER OLAMK İSTER SORU?

Milyoner Kaynanalar adlı dizide Tekin Akmansoy tarafından canlandırılan baş karakterin adı nedir?

A) Hüsnü Kuruntu

B) Memnun Kaygısız

C)Feridun Bitir

D) Nuri Kantar

CEVAP:D

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