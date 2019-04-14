Milyoner'de Ankaralı Yarışmacıyı Yanıltan "Ankara" Sorusu
Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de 22 yaşındaki Ayşe İlke Gürbüzer isimli yarışmacı, hiç ummadığı bir soruda elenerek yarışmaya veda etti.
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümüne 22 yaşındaki Ayşe İlke Gürbüzer isimli yarışmacı damga vurdu.
SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI
Ankara'da programa katılan, Mülkiye mezunu olan ve ODTÜ'de yüksek lisans yapan yarışmacı ilk 5 soruya doğru cevap vererek 5 bin TL'lik ödüle ulaştı. Altıncı soruda ise yaşadığı şehir olan Ankara'nın Nallıhan ilçesinin hangi coğrafi bölgeye ait olduğu soruldu. Cevaptan emin olamayan yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.
CEVAP KARADENİZ BÖLGESİ ÇIKTI
Burada çoğunluk İç Anadolu Bölgesi yanıtını verince yarışmacı da bu şıkkı seçti. Ancak doğru cevap Karadeniz Bölgesi çıkınca yarışmadan bin TL'lik ödülle ayrıldı.
YORUMLAR (19)
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BENDE İÇANADOLU DEMİŞTİM SEYREDEN HERKES İÇANADOLU BÖLGESİ DEMİŞTİCevap Yaz 11 2 Yayından KaldırFİKİR: bence sorunun bilimsel bir yani yok. O soğuk süratli murat yıldırımda iyi bir sunucu değil.15 6 Yayından Kaldır
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Odtüden her sene onbin küsür kişi mezun oluyor, hepsi dahi değil ya.Cevap Yaz 13 1 Yayından KaldırNE ONBİNİ: Yüz bin yüz5 1 Yayından KaldırONBİN Mİ: En az yirmi binTüm 19 yorumu okumak için tıklayın4 2 Yayından Kaldır