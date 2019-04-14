Milyoner'de Ankaralı Yarışmacıyı Yanıltan "Ankara" Sorusu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programının son bölümüne 22 yaşındaki Ayşe İlke Gürbüzer isimli yarışmacı damga vurdu.

SEYİRCİ JOKER HAKKINI KULLANDI

Ankara'da programa katılan, Mülkiye mezunu olan ve ODTÜ'de yüksek lisans yapan yarışmacı ilk 5 soruya doğru cevap vererek 5 bin TL'lik ödüle ulaştı. Altıncı soruda ise yaşadığı şehir olan Ankara'nın Nallıhan ilçesinin hangi coğrafi bölgeye ait olduğu soruldu. Cevaptan emin olamayan yarışmacı seyirci joker hakkını kullandı.

CEVAP KARADENİZ BÖLGESİ ÇIKTI

Burada çoğunluk İç Anadolu Bölgesi yanıtını verince yarışmacı da bu şıkkı seçti. Ancak doğru cevap Karadeniz Bölgesi çıkınca yarışmadan bin TL'lik ödülle ayrıldı.